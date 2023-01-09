"القدس المفتوحة" و"إنجاز فلسطين" توقعان مـذكرة تفاهم

رام الله - دنيا الوطنوقعت جامعة القدس المفتوحة ومؤسسة إنجاز فلسطين، الاثنين ‏09‏/01‏/2023م، مذكرة تفاهم بينهما، وذلك في مقر رئاسة الجامعة بمدينة رام الله.وقع المذكرة عن الجامعة رئيسها أ. د. سمير النجدي، وعن "إنجاز فلسطين" رئيس مجلس الإدارة م. عماد الهندي.وتتضمن المذكرة تعاوناً بين الطرفين في مجال تنفيذ البرامج والأنشطة التدريبية التي تطرحها المؤسسة لطلبة وخريجي مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، ولتجهيز الطلبة للدخول إلى سوق العمل، وخلق وعي اقتصادي مبتكر لدى الشباب على الصعيد المحلي والعالمي.وتشمل المذكرة تنفيذ البرامج والأنشطة التدريبية في فروع الجامعة في فلسطين، وذلك من خلال تزويد المؤسسة للجامعة بقائمة البرامج والأنشطة التدريبية المنوي تنفيذها في فروع الجامعة قبل بدء الفصل الدراسي من العام الدراسي، كما تشمل مساعدة الطلبة على إنشاء شركات طلابية.وقال أ. د. سمير النجدي، إن "توقيع المذكرة يندرج في إطار دور القدس المفتوحة في تنمية المجتمع الفلسطيني، وتعميق انتمائه والإسهام في تنمية شخصية الطلبة والخريجين وتوجيههم إيجابياً لخدمة المجتمع وتوفير فرص التعليم العالي والتدريب في مختلف مجالات المعرفة والعلوم والتكنولوجيا، وتمنح الدرجات العلمية".من جانبه، قال الهندي إن "المؤسسة قائمة على التشبيك مع القطاع الخاص الفلسطيني، وأغلب عملها مبني على التطوع في فلسطين، ونعمل أيضاً كحاضنة للشركات الطلابية"، وتابع: "إنجاز فلسطين مؤسسة مستقلة غير حكومية، أنشئت في عام 2007م، وتديرها وترعاها مجموعة من الشركات الفلسطينية الرائدة الساعية لتعزيز قدرات الشباب الفلسطيني للإسهام في التنمية الاقتصادية، وتوفر برامج وأنشطة تدريبية يقدمها متطوعون من ذوي الخبرة".إلى ذلك، قال عميد شؤون الطلبة في جامعة القدس المفتوحة د. سلامة سالم، إن "الاتفاقية تهدف إلى خلق طلبة رياديين فلسطينيين مدربين ومؤهلين للعمل في السوق، وتحديداً خريجي القدس المفتوحة الذين قدموا الكثير".من جانبه، قال بسام الولويل نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز فلسطين: "إن الطلبة بحاجة لتدريب قبل الدخول في سوق العمل ليصبحوا قادرين على العمل فور التخرج".حضر التوقيع مديرة مؤسسة إنجاز فلسطين أ. رانية قطينة، والمنسقة الإعلامية للمؤسسة أ. سناء برغوثي. فيما حضر توقيع المذكرة من الجامعة: نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية أ. د. تامر سهيل، ومساعد عميد شؤون الطلبة مدير دائرة متابعة شؤون الخريجين د. إياد اشتية، ومدير دائرة العلاقات العامة والدولة والإعلام أ. عوض مسحل، ورئيس قسم الأنشطة الطلابية في عماد شؤون الطلبة أ. بهاء إبراهيم.