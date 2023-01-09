شؤون فلسطينية

نادي الأسير يُعقب على قرارات محاكم الاحتلال المتعلقة بتعويض المستوطنين

نادي الأسير يُعقب على قرارات محاكم الاحتلال المتعلقة بتعويض المستوطنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، بياناً عبر عن موقفه، بشأن قرارات محاكم الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بتعويض المستوطنين.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

كنا قد حذرنا مراراً وتكراراً من قضية التعاطي مع محاكم الاحتلال، التي مارست ضغطاً على المحامين، والمعتقلين من أجل القبول بصفقات يتم بموجبها فرض عقوبة الحبس والغرامة، ويضاف إليها تعويض للمستوطنين أو المستوطنين على إثر العمل النضالي الذي قام به الأسير.

إذ بدأ الأمر بمبالغ قليلة نسيباً ثم أخذ بالارتفاع ليصل إلى مبالغ خيالية، وعلى الرغم من معرفتنا أنّ إسرائيل تستند إلى القوة الغاشمة في كل ما يتعلق بإجراءاتها ضد شعبنا الفلسطيني، ولكن الذي استوقفنا دائماً أن يتم فرض عقوبة التعويض من خلال صفقة، بمعنى أنها بموافقة الأسير، ومحاميه وهذا يثبت في بروتوكولات قرارات المحاكم.

وها هو المجلس الوزاري المصغر للاحتلال، يتخذ قراره بمصادرة مائة وتسعة وثلاثون مليون شيكل من أموال الشعب الفلسطينيّ لتوزيعها على مستوطنيه على إثر العمليات الفدائية التي يقوم بها مناضلونا، علماً بأن التّأمين الوطنيّ الإسرائيليّ، هو الذي كان يتولى تعويضهم، أم الآن وقد باتت الصورة واضحة وجلية، فلا عذر لأحد من الآن فصاعداً سواءً كان أسيراً أو محامياً، أن يتعاطى بصورة مباشرة، أو غير مباشرة مع مسألة التعويضات، ونهيب أيضاً بالفصائل، وكل المؤسسات العاملة مع الأسرى بمحاربة، ومحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة، التي كلفتنا وستكلفنا الكثير في المستقبل. 

حيث يسعى الاحتلال إلى رفع كلفة النضال، فإضافة إلى تدمير البيوت التي يقتحمونها خلال عمليات الاعتقال، وفرض الغرامات الباهظة، فقد أضافوا إليها التعويضات التي لا سقوف لها والتي ستثقل كاهل الشعب الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

غزة: &quot;المباحث العامة&quot; تضبط 31 طنًا من مواد تنظيف مخالفة

غزة: "المباحث العامة" تضبط 31 طنًا من مواد تنظيف مخالفة

تيسير خالد: العقوبات الإسرائيلية رأس جبل الجليد لسياسة الضم وإفلات نتنياهو من المساءلة

تيسير خالد: العقوبات الإسرائيلية رأس جبل الجليد لسياسة الضم وإفلات نتنياهو من المساءلة

البكري يوقع مع وزير الحج السعودي بروتوكول الحج للموسم الحالي

البكري يوقع مع وزير الحج السعودي بروتوكول الحج للموسم الحالي

&quot;القدس المفتوحة&quot; و&quot;إنجاز فلسطين&quot; توقعان مـذكرة تفاهم

"القدس المفتوحة" و"إنجاز فلسطين" توقعان مـذكرة تفاهم

نادي الأسير يُعقب على قرارات محاكم الاحتلال المتعلقة بتعويض المستوطنين

نادي الأسير يُعقب على قرارات محاكم الاحتلال المتعلقة بتعويض المستوطنين

إعلام الاحتلال: القرارات المتخذة بشأن اقتطاع 138.8 مليون شيكل لا تعرّض السلطة لخطر الانهيار

إعلام الاحتلال: القرارات المتخذة بشأن اقتطاع 138.8 مليون شيكل لا تعرّض السلطة لخطر الانهيار

&quot;الميزان&quot; يدين بشدة قرارات إسرائيل العقابية ضد السلطة والشعب

"الميزان" يدين بشدة قرارات إسرائيل العقابية ضد السلطة والشعب

وزير العمل والسفير الأردني يبحثان سبل إنجاح اجتماع دعم التشغيل

وزير العمل والسفير الأردني يبحثان سبل إنجاح اجتماع دعم التشغيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;القدس المفتوحة&quot; و&quot;إنجاز فلسطين&quot; توقعان مـذكرة تفاهم

"القدس المفتوحة" و"إنجاز فلسطين" توقعان مـذكرة تفاهم

نادي الأسير يُعقب على قرارات محاكم الاحتلال المتعلقة بتعويض المستوطنين

نادي الأسير يُعقب على قرارات محاكم الاحتلال المتعلقة بتعويض المستوطنين

&quot;الميزان&quot; يدين بشدة قرارات إسرائيل العقابية ضد السلطة والشعب

"الميزان" يدين بشدة قرارات إسرائيل العقابية ضد السلطة والشعب

وزير العمل والسفير الأردني يبحثان سبل إنجاح اجتماع دعم التشغيل

وزير العمل والسفير الأردني يبحثان سبل إنجاح اجتماع دعم التشغيل

تدهور مفاجئ يطرأ على صحة أبو الرعد خازم ونقله لمستشفى برام الله

تدهور مفاجئ يطرأ على صحة أبو الرعد خازم ونقله لمستشفى برام الله

أسير من جنين يدخل عامه الـ 15 في سجون الاحتلال

أسير من جنين يدخل عامه الـ 15 في سجون الاحتلال

&quot;الاقتصاد&quot;: تسجيل 2524 شركة جديدة بالعام الماضي برأسمال وصل 700 مليون دولار

"الاقتصاد": تسجيل 2524 شركة جديدة بالعام الماضي برأسمال وصل 700 مليون دولار

&quot;التعليم العالي&quot; تعلن عن منح دراسية لدرجة الدكتوراه في ماليزيا

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية لدرجة الدكتوراه في ماليزيا

منوعات

رضوى الشربيني تردّ على ياسمين عز برسالة قوية

رضوى الشربيني تردّ على ياسمين عز برسالة قوية

شاهد.. وائل جسار يوضح موقفه من دخول إبنته عالم الغناء

شاهد.. وائل جسار يوضح موقفه من دخول إبنته عالم الغناء

ما الذي أثار غضب أحلام في عزاء نجل جورج وسوف؟

ما الذي أثار غضب أحلام في عزاء نجل جورج وسوف؟

وسط تكتم إعلامي.. حسين الجسمي يحتفل بزفافه

وسط تكتم إعلامي.. حسين الجسمي يحتفل بزفافه

أحمد فهمي يهنئ شقيقه على فيلم أنا لحبيبي قبل عرضه في دور العرض

أحمد فهمي يهنئ شقيقه على فيلم أنا لحبيبي قبل عرضه في دور العرض

ضجة كبيرة بعد اعتراف الأمير هاري بتعاطي المخدرات وحبوب الهلوسة

ضجة كبيرة بعد اعتراف الأمير هاري بتعاطي المخدرات وحبوب الهلوسة

بعد وفاة والدته.. أزمة جديدة تواجه طارق لطفي

بعد وفاة والدته.. أزمة جديدة تواجه طارق لطفي

شاهد.. كلمة تدمي القلوب من جورج جونيور وسوف في وداع شقيقه

شاهد.. كلمة تدمي القلوب من جورج جونيور وسوف في وداع شقيقه

مستجدات الحالة الصحية لعادل إمام.. صديق مقرب يكشف الحقيقة

مستجدات الحالة الصحية لعادل إمام.. صديق مقرب يكشف الحقيقة

شاهد: جورج وسوف يوجّه طلباً للجماهير قبل دفن نجله وديع

شاهد: جورج وسوف يوجّه طلباً للجماهير قبل دفن نجله وديع

عربي

قناة السويس: نجاح عمليات تعويم السفينة &quot;جلوري&quot; وعودة الملاحة لطبيعتها

قناة السويس: نجاح عمليات تعويم السفينة "جلوري" وعودة الملاحة لطبيعتها

السودان: البرهان يجدد تعهده بعدم التدخل المؤسسة العسكرية في المرحلة الانتقالية للبلاد

السودان: البرهان يجدد تعهده بعدم التدخل المؤسسة العسكرية في المرحلة الانتقالية للبلاد

مصر: جنوح سفينة في قناة السويس وقاطرات تحاول تعويمها

مصر: جنوح سفينة في قناة السويس وقاطرات تحاول تعويمها

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تعقد الثلاثاء اجتماعًا طارئًا لبحث الوضع بالقدس

"التعاون الإسلامي" تعقد الثلاثاء اجتماعًا طارئًا لبحث الوضع بالقدس