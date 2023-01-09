إعلام الاحتلال: القرارات المتخذة بشأن اقتطاع 138.8 مليون شيكل لا تعرّض السلطة لخطر الانهيار

رام الله - دنيا الوطنقالت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الإثنين، إن: "إسرائيل تعتقد بأن القرارات المتخذة بشأن اقتطاع 138.8 مليون شيكل، وكذلك تعويض رواتب عائلات الأسرى، هي خطوات محسوبة".وتابعت: "وفي هذه المرحلة هي لا تعرض السلطة الفلسطينية لخطر الانهيار الحقيقي".وبحسب الإذاعة، فقد نفى مسؤولون إسرائيليون تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية لصحيفة (هآرتس) بأن تصرفات الحكومة ستؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية.وبحسب المسؤولين فقد:"طُرِح الموضوع في مناقشة (كابينت)، وقدّرت الجهات في مجلس الأمن القومي بأن الخطوات التي تم إقرارها لن تؤدي إلى انهيار السلطة، ومع ذلك حذروا الوزراء من أن المزيد من الإجراءات الصارمة قد تؤدي إلى انهيار السلطة".وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قد صرّح بأن: "العقوبات التي تفرضها إسرائيل على السلطة ستؤدي إلى انهيارها قريبا".وتابع أن: "قرار إسرائيل بتحويل 139 مليون شيكل من أموال الضرائب التي تجمعها للفلسطينيين والاستمرار في تجميد أموال الضرائب مساوية للمبالغ التي تحولها السلطة لدعم الأسرى تعتبر مسمار آخر في نعش السلطة إذا لم يكن هناك تدخل فوري من المجتمع الدولي وخاصة الإدارة في واشنطن والدول العربية."