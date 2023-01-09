وزير العمل والسفير الأردني يبحثان سبل إنجاح اجتماع دعم التشغيل

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير العمل نصري أبو جيش، مع السفير الأردني لدى فلسطين عصام البدور، سبل إنجاح اجتماع دعم التشغيل المزمع عقده في العاصمة الأردنية عمان خلال شباط المقبل، بهدف حشد الدعم العربي والدولي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام 2021-2025.وأكد أبو جيش خلال اللقاء، متانة وقوة العلاقات الدائمة ما بين فلسطين والأردن، معربا عن شكره للمملكة الأردنية ملكا وحكومة وشعبا على دعمهم لدولة فلسطين في كافة القضايا والمجالات، منوها إلى أهمية انعقاد اجتماع دعم التشغيل في عمان، بمشاركة 80 دولة ومنظمة ومؤسسة، من أجل النهوض بواقع قطاع العمل الفلسطيني.بدوره، أبدى السفير الأردني استعداد المملكة الأردنية بناء على توجيهات الملك عبد الله الثاني في دعم كافة القضايا والمحاور التي تتعلق بدولة فلسطين، إضافة إلى تسهيل كافة الإجراءات التي من شأنها دعم وإنجاح اجتماع التشغيل لأهميته في دعم قطاع العمل الفلسطيني.