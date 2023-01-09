شؤون فلسطينية

تدهور مفاجئ يطرأ على صحة أبو الرعد خازم ونقله لمستشفى برام الله

تدهور مفاجئ يطرأ على صحة أبو الرعد خازم ونقله لمستشفى برام الله
أبو الرعد خازم
رام الله - دنيا الوطن
طرأ تدهور مفاجئ على الوضع الصحي لوالد الشهيدين رعد وعبد الرحمن خازم، وجرى نقله إلى المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وكشف أمين خازم شقيق أبو الرعد عن تدهور صحي مفاجئ، وظهور أعراض مفاجئة على جسده، مشيراً إلى أن هناك شكوك بإصابته بتسمم بالدم.

وأشار إلى أن وضع أبو الرعد ساء بشكل سريع ويصعب تشخيصه، منوهاً إلى أنه تم نقله إلى مستشفى الاستشاري في رام الله، نتيجة الوعكة الصحية المتصاعدة.

وذكر أنه "يعاني من انتفاخات في جميع أنحاء جسده وتسمم في الدم"، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته، في ظل عجز الأطباء عن توصيف حالته الصحية وعلاجها، ووجود محاولات حثيثة لتحويله إلى الأردن.

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