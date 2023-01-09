الحكم بالإعدام شنقًا على مدانيْن بقتل المواطن باسل شبات

رام الله - دنيا الوطنأصدرت هيئة الجنايات الكبرى في غزة بالإجماع حكمًا يقضي بمعاقبة المدانين (ي/ف) و (إ/ف) بالإعدام شنقًا حتى الموت وذلك عن التهم المسندة إليهما في لائحة الاتهام المقدمة بحقهما من النيابة العامة في قضية قتل المجني عليه (باسل شبات).وقد ثبت للمحكمة بأن المدانين أطلقا النار خلال الواقعة من سلاحين نوع كلاشنكوف ومسدس، قاصدين من ذلك قتله محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات المرفقة بالأوراق وذلك بقصد منهما وبوجه غير مشروع ومخالف للقانون.