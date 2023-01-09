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قناة السويس: نجاح عمليات تعويم السفينة "جلوري" وعودة الملاحة لطبيعتها

قناة السويس: نجاح عمليات تعويم السفينة "جلوري" وعودة الملاحة لطبيعتها
رام الله - دنيا الوطن
أفادت شركة الشحن "ليث إيجنسيز"، بأن السفينة "إم/في غلوري" التي جنحت قرب مدينة القنطرة تم تعويمها من قبل قاطرات هيئة قناة السويس 

وأضافت أن:"21 سفينة متجهة جنوبا ستستأنف عبورها، لافتةً إلى أن "تأخيرات طفيفة متوقعة في حركة المرور". وفق وكالة (الأناضول).

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، جنوح السفينة جلوري "بشكل طفيف بقافلة الجنوب وأنه جار تعويمها".

وأضاف ربيع في تصريح صحفي أن "جنوح السفينة لم يؤثر على حركة الملاحة" في القناة.

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