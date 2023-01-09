شؤون فلسطينية

عباس زكي: ليس مسموحًا دولة بغزة وأخرى بالضفة وهكذا يكون ردنا على انتقام إسرائيل

عباس زكي: ليس مسموحًا دولة بغزة وأخرى بالضفة وهكذا يكون ردنا على انتقام إسرائيل
عباس زكي
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، عباس زكي، اليوم الإثنين، أنه غير مقبول الآن وصاعدًا أن هناك دولة بقطاع غزة وأخرى بالضفة ووجود فصيل أحسن للمصالح العليا للشعب الفلسطيني.

وشدد زكي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" أن الإجراءات الانتقامية التي تؤخذ من قبل الإسرائيليين بالتدريج يعتبرونها حقهم، وأنها البداية لفرض عقوبات كبيرة جدًا على أقلية فلسطينية في أرض يهودية كما يدّعون وهو أمر شكل انقلابًا على إسرائيل.

وأوضح أن الرد على الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بالنهج والأسلوب وكل شيء والإيمان قُدمًا بكشف وفضح ومواجهة العدوان المتواصل الظالم بكافة الوسائل والطرق المتاحة.

كما وأكد عضو مركزية فتح، أنه يجب الإسراع بتحقيق وحدتنا، مضيفًا: "فغير المقبول الآن وصاعدًا أن هناك دولة بقطاع غزة وأخرى بالضفة ووجود فصيل أحسن للمصالح العليا للشعب الفلسطيني".

وأضاف: "يجب ألا يسمح لليهود بهذا التطور الانقلابي الذي سيدمر إسرائيل، وأيضًا الفلسطينيون والعرب ألا يدخلون بحالة من السكينة والرهان على متغيرات سواء داخلية أو دولية لأن ما تقوم به إسرائيل كدولة دينية عبئًا ثقيلًا على الأمة والعالم أجمع".

وتابع زكي: "ننتظر المزيد من الجرائم التي سيقترفها الإسرائيليون وهي أسوء بكثير مما يقوم بها تنظيم الدولة وأي مجرمين بالعالم، وباختصار حكومتهم هي حكومة الضم والإعدام".

وأكمل: الاحتلال دائمًا ما يمارس الجرائم ولكن في كل مرة كان يمرر الأيدلوجية بنعومة أما الآن أصبح يمررها بخشونة وصوت واضح أنهم "شعب الله المختار".

وزاد زكي بأنه "إذا لم يتوحد الفلسطينيون وأجازوا مرور مثل هذه حكومة إسرائيلية فليقرأوا التحية والسلام على أرض السلام، ولكن هذه القضية غير مرهونة بحالة الكسل والخمول العربي والإسلامي والمسيحي والفلسطيني، فهي أرض مقدسة كرمها الله- سبحانه وتعالى".

وختم تصريحاته: "كما هزمنا كبار الحكومات الإسرائيلية السابقة وتوقعات قادتهم بأن الكبار سيموتون والصغار سوف ينسون، نؤكد بأننا سنهزم حكوماتهم وصغارنا سيهزمون كبارهم وصغارهم، فشعبنا عظيم سيستمر أمام الجرائم ويقاتل بأقل الإمكانيات".  

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