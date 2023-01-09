"مجدلاني" يؤكد أهمية العمل الحزبي العربي المشترك والتنسيق من أجل مواجهة حكومة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني على أهمية العمل الحزبي العربي المشترك والتنسيق بين كافة الاحزاب العربية من أجل مواجهة حكومة الاحتلال الفاشية وفضح جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.وقال مجدلاني خلال برقية تهنئة عبد السلام العزيز الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي المغربي، بانتخابه أميناً عاماً للحزب، وانتخاب علي بوطوالة نائباً للأمين العام، وانتخاب الهيئات القيادية للحزب، "في ظل تنامي الفاشية والعنصرية الجديدة والصهيونية الدينية التي أفرزتها نتائج الانتخابات الاسرائيلية وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نتنياهو، والتي كشفت عن مشروعها وعن مخططتها العدوانية والعقابية بحق شعبنا الفلسطيني في ظل الدعم الأمريكي المطلق للكيان الغاصب والحالة العربية المتردية والهرولة نحو التطبيع والصمت الدولي المريب ازاء الممارسات العدوانية والاجرامية التي يمارسها جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين الارهابيين، فإن المطلوب دعم الشعب الفلسطيني نضاله المشروع ضد الاحتلال".وتابع مجدلاني اننا "في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تربطنا علاقات وثيقة مع كافة أطراف الفيدرالية، وبالتالي مع حزبكم الشقيق الذي سنسعى جاهدين لبناء وتعزيز العلاقات الثنائية معه وبما يخدم قضايانا وأهدافنا المشتركة، وبهذه المناسبة، نمد أيدينا اليكم للعمل المشترك وتنسيق الجهود المشتركة في كافة القضايا التي نناضل من أجلها وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تتعرض لتحديات كبرى، نتمنى لكم دوام التقدم والازدهار وأن يشكل حزبكم المناضل حضوراً مميزاً في الساحة السياسية والحزبية المغربية، وأن يحقق أهدافه بالتوسع والانتشار وأن يمثل تياراً عريضاً وجاذباً للجماهير المغربية والطبقة العاملة وعموم الكادحين وأبناء الشعب المغربي الشقيق وفئاته الشعبية الواسعة".واختتم "تشكل تجربتكم نموذجاً متميزاً وملهماً لكافة مكونات الحركة اليسارية العربية والفلسطينية، حيث نجحتم الى جانب كافة الشركاء في هذه التجربة بالوصول الى هذه الحقيقة الساطعة والمعبر عنها من خلال اطلاق حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي".