إطلاق مسابقة تصميم نصب تذكاري تخليداً لذكرى النكبة‎‎‎‎‎‎

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاشغال العامة والإسكان، عن إطلاق الحكومة لمسابقة تصميم النصب التذكاري تخليدا لذكرى النكبة، بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس.ودعت الوزارة في بيان لها، أمس الأحد، الفنانين والمعماريين والمصممين وطلبة الجامعات والمهتمين إلى تقديم مقترحات تأخذ بالاعتبار ما يلي:-أن يعكس التصميم الألم الذي سببته النكبة لشعبنا.-أن يحتوي التصميم على عناصر الرواية الفلسطينية المتعلقة بالنكبة واللجوء والنضال والأمل.-يكون مكان النصب التذكاري في حديقة الاستقلال/ رام الله والبيرة وأن يراعي طبيعة المكان والمحيط.-الدعوة لكل الفلسطينيين حيثما كانوا والعرب وأصدقاء فلسطين.-يقدم المتسابق موجزاً للفكرة ومضمونها وصور توضيحية. إما نسخة ورقية بما لا يزيد عن 10 صفحات. أو نسخة الكترونية على قرص مدمج (ملف pdf) بما لا يزيد عن 10 MP.-يتنازل المصمم الفائز، عن حقوق الملكية الفكرية للتصميم وحرية التصرف به وإدخال التعديلات عليه لصالح دولة فلسطين.-سيتم عرض المقترحات والمشاركات المقدمة على لجنة متخصصة لاختيار أفضل 3 مقترحات، والإعلان عن التصميم الفائز، علماً أنه سيتم منح جائزة لأول ثلاثة فائزين.-آخر موعد لاستقبال المقترحات يوم (الخميس 9شباط/ فبراير، مرفقة بمعلومات عن المتسابق (الاسم، المهنة، العنوان، الهاتف، عنوان السكن، البريد الألكتروني، الخ.) على عنوان وزارة الأشغال العامة والإسكان- رام الله- الماصيون- ميدان محمود درويش، دائرة الاعلام، ص. ب. 3961.وكان الرئيس محمود عباس، وفي إطار تثبيت الرواية الفلسطينية والذكرى الـ75 للنكبة، قد قرر في 20 كانون الأول الماضي إنشاء نصب تذكاري وطني للنكبة.