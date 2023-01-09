توتر شديد بين "بن غفير" ومفوض شرطة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنكشفت (القناة 12) الإسرائيلية، صباح اليوم، أن توتراً شديدً طرأ بين وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير ومفوض الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي على خلفية مخالفته لأوامر "بن غفير".ووفقاً للقناة الإسرائيلية، فإن مفوض الشرطة الإسرائيلية تجاهل تعليمات بن غفير بمنع الاحتفالات بتحرير الأسير الفلسطيني كريم يونس.وكان بن غفير أمر مفوض الشرطة يعقوب شبتاي بإجراء تحقيق في أعقاب الاحتفالات بإطلاق سراح الأسير الفلسطيني كريم يونس في قرية وادي عارة في داخل إسرائيل.