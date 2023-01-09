"الخارجية": نتابع قضية غرق مركبين على السواحل التونسية

رام الله - دنيا الوطنصرح المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، أن الوزارة تتابع باهتمام كبير حادثتي غرق مركبين لمعرفة إن كان على أي منهما مواطنين فلسطينيين، أحدهما كان قد غرق بعد أن خرج من الشواطئ التونسية باتجاه جزيرة لامبدوزا على السواحل الإيطالية حيث تم إنقاذ ٣٠ شخصاً من بين ٤١ شخصاً كانوا على متنه.وتقوم سفارة دولة فلسطين لدى تونس بمتابعة هذه المأساة مع السلطات المختصة وتؤكد أنه لا يوجد ما ينفي أو يثبت حتى اللحظة وجود مواطنين فلسطينيين على متنه.وأضاف السفير الديك أن المركب الثاني غرق قبالة سواحل مدينة صفاقس التونسية وتم إنقاذ ٢٠ مهاجراً وانتشال ٥ جثث لمهاجرين غرقى، ووفقا لما يتوفر لدينا من معلومات فإن ما بين أربعة إلى خمسة مهاجرين في عداد المفقودين.وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى تونس بأن جميع من كانوا على متن هذا القارب هم من دول أفريقيا جنوب الصحراء ولا يوجد بينهم مواطنين فلسطينيين، لافتًة إلى أنها ستعلن الوزارة عن اية معلومات جديدة تظهر أثناء متابعتها لهذه القضية.وأكد السفير الديك أن قضية الهجرة غير الشرعية وما ينتج عنها من مآسي لا زالت تؤرقنا وتعرض حياة أبناء شعبنا من الوطن والشتات إلى مخاطر حقيقية، مطالبا الجهات الرسمية والأهلية بالمساهمة في خلق رأي عام توعوي وضاغط لتجنيب أبناء شعبنا هذه المخاطر.