زيارة لبايدن تُغضب رئاسة مجلس النواب وتتوعد بمحاسبته

عقب رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي، اليوم الإثنين، على زيارة الرئيس جو بايدن للحدود الجنوبية والتي تعاني من مشكلة تدفق المهاجرين والمخدرات.







وقال مكارثي، على حسابه في (تويتر): إن "بايدن يقوم بأول زيارة حدودية له في حياته من أجل التقاط صورة، بينما كان يضغط من أجل العفو عن ملايين المهاجرين الذين عبروا الحدود إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني".

ووصل الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة لزيارة إل باسو، نقطة العبور في ولاية تكساس والتي تشكل محور الجدل حول الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.

وسيلتقي الرئيس الأميركي، الذي تتهمه المعارضة الجمهورية بغض الطرف أمام التدفق التاريخي للمهاجرين الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة بشكل غير شرعي بمسؤولي الحدود وسلطات إنفاذ القانون هناك.







وكان في استقباله عند نزوله من الطائرة حاكم ولاية تكساس المحافظ غريغ أبوت الذي يتهم الرئيس الديمقراطي بتحويل الحدود إلى ممر هجرة.

رام الله - دنيا الوطنوتابع: "سيحاسبه الجمهوريون هو ووزير داخليته في مجلس النواب على خلق أخطر أزمة حدودية في التاريخ الأميركي"، وفق قناة (العربية).ويبحث بايدن في مدينة إل باسو "عمليات مراقبة الحدود" مع مسؤولين محليين، قبل أن يتوجه إلى العاصمة المكسيكية لعقد قمة مع نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي يشارك معه الثلاثاء في قمة ثلاثية إلى جانب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.وتحدث الرئيس في وقت متأخر السبت على (تويتر) عن رحلته مشيرا إلى "الحاجة لتوسيع المسارات القانونية للهجرة المنظمة". وقال: "يمكننا القيام بكل ذلك مع الحد في الوقت نفسه من الهجرة غير الشرعية".ويرافق الرئيس الأميركي إلى الحدود وزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس الذي دعا الأحد في حديث مع شبكة (أيه بي سي) الى "حل إقليمي" لأزمة الهجرة.وكان البيت الأبيض أعلن الخميس عن إجراءات لمحاولة تخفيف العبء عن الحدود، حيث تم تسجيل اعتقال أكثر من 230 ألف شخص في نوفمبر.