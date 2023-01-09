أوكرانيا تتحدث عن موعد انتهاء الحرب وخططها المستقبلية ضد روسيا

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، مساء الأحد، أنا أوكرانيا ستستعيد جميع أراضيها المحتلة من قبل روسيا.وأضاف شميهال، في مقابلة مع وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية: "لا نعرف متى ستنتهي الحرب، إلا أنه من المؤكد أننا سنستعيد جميع أراضينا".وشدد أن بلاده "تبذل كل ما في وسعها لإنهاء الحرب بسرعة، وبناء عليه يجب على المجتمع الدولي الحفاظ بشدة على العقوبات المفروضة على روسيا وتعزيزها".وحول الضربات الجوية الروسية، قال رئيس الوزراء الأوكراني إنها "دمرت 50٪ من شبكات الكهرباء الأوكرانية، ولا توجد محطة طاقة واحدة لم تتعرض للصواريخ أو الطائرات المسيرة الروسية".وشدد أن "هدف روسيا هو القضاء على جميع شبكات الكهرباء في البلاد، وإجبار شعبنا على الفرار من خلال الضغط النفسي عليه"، وفق وكالة (الأناضول).كما دعا المجتمع الدولي إلى مساعدة أوكرانيا خلال فصل الشتاء بهدف استعادة الكهرباء وشبكات الطرق والمياه.وأشار إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا حولت بلاده إلى "أكبر حقل ألغام في العالم"، حيث تم العثور على حقل ألغام تبلغ مساحته 250 ألف كلم في البلاد.واختتم شميهال حديثه قائلاً إن "الألغام لا تعيق سفر المواطنين فحسب، إنما تتسبب أيضًا في اضطرابات كبيرة في الزراعة، والتي تعد واحدة من صناعاتنا الرئيسية".