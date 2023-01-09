شؤون فلسطينية

بلينكن يزور إسرائيل لبحث سياسة حكومة نتنياهو المتصاعدة تجاه الفلسطينيين

بلينكن يزور إسرائيل لبحث سياسة حكومة نتنياهو المتصاعدة تجاه الفلسطينيين
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، سيزور إسرائيل خلال الأيام القليلة القادمة.

ووفقاً لصحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، فإن زيارة بلينكن ستأتي  في ظل تصاعد التوتر بين الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو والفلسطينيين، على خلفية الخطوات التي اتخذها وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير واقتحامه للأقصى قبل أسبوع. 

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، صباح الثلاثاء المنصرم، ساحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة.

ووصل المتطرف "بن غفير" في ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي الاقتحام، خلافا للتقارير الإسرائيلية التي أفادت بأن بن غفير تراجع عن اقتحامه للأقصى عقب الجلسة التي جمعته، مساء الإثنين، برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأفادت إذاعة (كان)، بأن جهاز المخابرات (شاباك) هو من أعطى الضوء الأخضر لوزير الأمن القومي بن غفير، وسمح له باقتحام المسجد الأقصى.

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