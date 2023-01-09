الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين زيد الخراز، ومهند طبنجة عقب اقتحام منزليهما في خلة العامود بنابلس.



وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت الشاب صديق أبو الشحم عقب اقتحام منزله في ضاحية شويكة شمال طولكرم، والشاب حمزة أبو ميزر من الخليل .



وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان، الليلة الماضية، من بلدة العيساوية في القدس.









رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات طالت عدداً من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس.