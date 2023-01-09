شؤون فلسطينية

"المرور" بغزة تنشر حالة الطرق على مفترقات القطاع

"المرور" بغزة تنشر حالة الطرق على مفترقات القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت إدارة المرور بغزة، صباح اليوم الخميس، حالة الطريق على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية. 

وقالت: "توجد حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية". 

ونوهت عن وجود سوق النصيرات في محافظة الوسطى، وسوق بني سهيلا الداخلي في محافظة خانيونس، لذلك نهيب بالسائقين استخدام طرق بديلة والسير بحذر في محيط منطقة السوق تفاديا لوقوع حوادث سير. 

وطالبت عند حدوث أي حادث مروري التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 100.

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