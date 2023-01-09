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مصر: جنوح سفينة في قناة السويس وقاطرات تحاول تعويمها

مصر: جنوح سفينة في قناة السويس وقاطرات تحاول تعويمها
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة (الأناضول)، صباح اليوم، بجنوح السفينة "غلوري" في قناة السويس، مشيرةً إلى أن قاطرات هيئة قناة السويس تحاول إعادة تعويمها.

وأعلنت شركة الشحن "ليث إيجنسيز" في تغريدة على (تويتر)  إن "السفينة إم/في غلوري جنحت أثناء التحاقها بقافلة متجهة جنوبا قرب مدينة القنطرة شمال شرق مصر".

وأضافت شركة الشحن أن "قاطرات هيئة قناة السويس تحاول حاليا إعادة تعويم السفينة"، دون مزيد من التفاصيل.

وحتى الساعة 07:05 (ت.غ) لم يصدر أي تعليق رسمي من جانب هيئة قناة السويس حول الحادثة.

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