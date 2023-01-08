وفد مشترك من قيادات حزب الشعب والحزب الشيوعي والديمقراطية يقدم واجب التهنئة للأسير يونس

رام الله - دنيا الوطنقام مساء يوم الأحد وفد مشترك من حزب الشعب الفلسطيني برئاسة الأمين العام بسام الصالحي والحزب الشيوعي الاسرائيلي برئاسة الأمين العام عادل عامر؛ بتقدم واجب التهنئة والتبريكات إلى الأسير المحرر كريم يونس وعائلته في بلدته عارة بالمثلث الشمالي.وكان في استقبال الوفد الذي ضم عدداً كبيراً من قيادات وكوادر حزب الشعب والحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية؛ كريم يونس عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) وأفراد عائلته وعدد من أهالي بلدة عارة؛ حيث أشاد بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب بالتاريخ الكفاحي للمناضل يونس وصموده الاسطوري في مجابهة قمع وظلم السجن والسجان وممارساته الفاشية على مدار أربعين عاماً قضاها في معتقلات وسجون الاحتلال دفاعاً عن حقوق شعبه وكرامته الوطنية وحقه المشروع في النضال ضد هذا الاحتلال الإجرامي.وأكد الصالحي على اعتزاز شعبنا بالمناضل يونس وكل أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال؛ مشدداً على وحدة كل مكونات شعبنا ونضالاته؛ وعلى الوفاء لتضحياته من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير؛ واقامة دولته وضمان حق العودة؛ فضلاً عن تحقيق الحقوق القومية والمدنية لأبناء شعبنا في الداخل.بدوره رحب يونس بوفد حزب الشعب والحزب الشيوعي والجبهة الديموقراطية؛ مؤكداً أن الأسرى سيواصلون كفاحهم من أجل حرية شعبهم وتعزيز وحدته التي تعتبر قانون انتصاره على الاحتلال وحماية حقوقه وهويته الوطنية من مساعي ومخاطر التصفية.وأعرب يونس عن اعتزاز الحركة الأسيرة بدور ونضالات الحركة الوطنية الفلسطينية بكل اطيافها.وفي ختام الزيارة؛ قدم الوفد درع تكريم للاسير المحرر كريم يونس.