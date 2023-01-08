الرجوب يطلع سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي على مستجدات الساحة الفلسطينية







رام الله - دنيا الوطنأطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفريق جبريل الرجوب، مساء اليوم الأحد، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، خاصة ما يواجهه شعبنا من جرائم وانتهاكات متواصلة، نتيجة ممارسات حكومة الاحتلال.وقال الرجوب خلال لقائه فهمي، في مقر الحزب الشيوعي بالعاصمة العراقية بغداد، بحضور سفير دولة فلسطين لدى العراق أحمد عقل، وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح" تيسير نصر الله، إن القيادة الفلسطينية تعمل على بناء استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة حكومة الاحتلال الفاشية الحالية.وشدد الرجوب على أن تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم لن يكون إلا من خلال إنهاء الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لافتا إلى أن الدور العراقي في المرحلة المقبلة يعد محط رهان لدى القيادة الفلسطينية.من جانبه، أكد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي دعم حزبه لحقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، ونيل حقوقه المشروعة كاملة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مشددا على أن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية، وأن الموقف العراقي تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير.