دولي

البرازيل: أنصار الرئيس السابق يقتحمون مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي

البرازيل: أنصار الرئيس السابق يقتحمون مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي
جانب من الاقتحام
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام برازيلية، مساء اليوم، بأن أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، مساء اليوم، مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي وساحة المحكمة الفيدرالية العليا في العاصمة برازيليا.

وقال رئيس الكونغرس البرازيلي، إن "قوات الأمن تحاول السيطرة على الوضع أمام الكونغرس وفرض سيطرة القانون".

وتابع في تصريحات له: "أرفض بشدة الأعمال المناهضة للديمقراطية في برازيليا ويجب أن تخضع على وجه السرعة لقوة القانون"

وأكمل: "قوات الأمن تحاول السيطرة على الوضع أمام الكونغرس وفرض سيطرة القانون".

وأشار إلى أن :" الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا لم يكن في القصر الرئاسي أثناء اقتحامه من جانب أنصار الرئيس السابق بولسونارو وهو الآن في ساو باولو"

بدوره، قرر حاكم برازيليا  إنزال جميع أفراد الشرطة إلى الشوارع لاحتواء المظاهرات، وإقالة وزير الأمن العام للمقاطعة.

كما وأمر المدعي العام البرازيلي بفتح تحقيق جنائي لمحاسبة المتورطين في الاحتجاجات الجارية في برازيليا.

ونصحت السفارة الأمريكية في البرازيل عبر (تويتر) مواطنيها بتجنب أماكن المظاهرات حتى إشعار آخر.

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