شؤون فلسطينية

"بن غفير" يوعز بمنع رفع العلم الفلسطيني

"بن غفير" يوعز بمنع رفع العلم الفلسطيني
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مفتش عام شرطة الاحتلال، يعقوب شبتاي، أمرا لقادة الجهاز بمنع رفع العلم الفلسطيني في "الأماكن العامة"، وذلك بعد تلقيه أوامر مباشرة من وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، إيتمار بن غفير.

وذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، عبر موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الأحد، أن قرار بن غفير جاء على خلفية رفع العلم الفلسطيني في الاحتفالات التي نظمت في بلدة عارة بأراضي عام 48، نهاية الأسبوع الماضي، احتفالا بتحرر عميد الأسير الفلسطينيين، ​​كريم يونس، بعد قضائه 40 عاما في السجون الإسرائيلية.

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