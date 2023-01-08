إعلام الاحتلال: الرئيس عباس مصمم على مواصلة الكفاح السياسي الدبلوماسي وليس لديه نية بالتراجع

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، مساء اليوم، القول عن مسؤولين بالسلطة الفلسطينية، بأن"إسرائيل تشدد من سلوكها وتتخذ خطوات للضغط على السلطة، والقيادة في رام الله لا تعرف ماذا تفعل وكيف ترد".وتابعوا بحسب الصحيفة بأن "الرئيس عباس مصمم على مواصلة الكفاح السياسي - الدبلوماسي - القانوني وليس لديه أي نية للتراجع عن هذا المسار".وأضافوا: "في الوقت نفسه، هو لا يريد أن يتم تصويره على أنه شخص يخلق أزمة".وختموا القول: "لذلك لا يحرص في الوقت الحالي على إعلان انتهاء التنسيق الأمني، السلطة ليست في عجلة من أمرها لاتخاذ قرارات متسرعة".وكانت القناة (12) الإسرائيلية، قد أعلنت بأن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش وقّع مساء اليوم، على أمر اقتطاع 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية بهدف تحوليها لصالح عائلات قتلى العمليات.وقال سموتريتش خلال مؤتمر صحفي: إنني "أشكر رئيس الوزراء وأعضاء (كابينت) الذين دعموا وقبلوا اقتراحي باقتطاع الأموال، كما أشكر منظمة شورات هدين التي خاضت معركة قانونية لتعويض عائلات القتلى".وجاء ذلك تنفيذاً لقرار حكومة الاحتلال الصادر يوم الخميس الماضي، وضمن العقوبات التي تقرر فرضها على السلطة الفلسطينية، بعد توجهها إلى محكمة لاهاي.