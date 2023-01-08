شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب جنين

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب جنين
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية رمانة غرب جنين.

وأفادت مصادر أمنية، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية من جهة معسكر سالم المقام فوق أراضي القرية، أطلقت خلالها قنابل الغاز والصوت صوب منازل المواطنين ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

يشار إلى أن بلدة رمانة غرب جنين  تتعرض وبشكل شبه يومي إلى اقتحامات متواصلة يتخللها نصب الحواجز ومواجهات مع الشبان.

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