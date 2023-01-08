(عرين الأسود): الأنباء المتداولة بشأن أحد قادة العرين (أبو فلسطين) غير صحيحة

رام الله - دنيا الوطننفت مجموعة (عرين الأسود)، مساء اليوم، الأنباء التي تم تداولها عبر بعض الصفحات الإخبارية بشأن أحد قادة العرين الملقب بـ (أبو فلسطين).وأكدت المجموعة خلال بيان مقتضب لها عبر تطبيق (تليجرام)، بأن "شخصية أبو فلسطين غير مكشوفة على الإطلاق".وفيما يلي نص البيان كما نشرته مجموعة (عرين الأسود) عبر قناتها الرسمية على (تليجرام):بسم الله الرحمن الرحيميَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَصدق الله العظيمالقول الفَصّل..ما يتم تداوله عبر الصفحات الإخبارية فيما يَخُصّ الأخ ابو فلسطين غير صحيح، علماً بأنَّ شخصية الأخ ابو فلسطين غير مكشوفة على الإطلاق، فلا يحاول البعض إلصاق هذا المسمى على أي شخص كان حتى لا يتم الحصول على أي معلومة وانتهى.إخوتكم مجموعات عرين الأسود