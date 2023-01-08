سموتريتش يوقّع رسميًا على قرار اقتطاع 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأفادت القناة (12) الإسرائيلية، بأن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش وقّع مساء اليوم، على أمر اقتطاع 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية بهدف تحوليها لصالح عائلات قتلى العمليات.وقال سموتريتش خلال مؤتمر صحفي: إنني "أشكر رئيس الوزراء وأعضاء (كابينت) الذين دعموا وقبلوا اقتراحي باقتطاع الأموال، كما أشكر منظمة شورات هدين التي خاضت معركة قانونية لتعويض عائلات القتلى".وجاء ذلك تنفيذاً لقرار حكومة الاحتلال الصادر يوم الخميس الماضي، وضمن العقوبات التي تقرر فرضها على السلطة الفلسطينية، بعد توجهها إلى محكمة لاهاي.