راصد جوي: حالة من عدم الاستقرار الجوي بدأت بالتأثير على البلاد

رام الله - دنيا الوطنأفاد الراصد الجوي قصي الحلايقة، مساء اليوم، بأن حالة من عدم الاستقرار الجوي بدأت بالتأثير على البلاد، والسحب غطت السماء، لافتًا إلى أن بعض الخلايا الماطرة بدأت تتطور في بعض المناطق.وقال الحلايقة، إن كتلة هوائية باردة على الطبقات العليا، قادمة عبر مصر، تقترب من المنطقة في ساعات عصر ومساء الأحد، بحيث تتطور أجواء غير مستقرة، وتتكاثر السحب في مناطق متفرقة، وتصبح الفرصة مهيأة لهطول زخات محلية من المطر في بعض المناطق، قد يصحبها حدوث الرعد أحياناً.وتابع: "تتدفق الكتلة العلوية الباردة إلى أجواء فلسطين في ساعات فجر وصباح الاثنين، بحيث يزداد تأثير الأجواء غير المستقرة، لذا يكون الطقس غائماً وبارداً، ويطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة".وأشار إلى أن أمطارًا متفرقة ستسقط في معظم المناطق بمشيئة الله، تتركز أحياناً في أجزاء من وسط وجنوب البلاد، قد يتخللها زخات غزيرة وحدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَد في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة، لذلك يحذر من تشكل سيول في المناطق المنخفضة والأودية نظراً لطبيعة الحالة التي لا تشمل أمطارها جميع المناطق، لكنها تكون قوية مفاجئة في مناطق محدودة.ولفت إلى أن الحالة ستضعف تدريجياً نحو ساعات المساء والليل، وتتوقف الهطولات، وتستقر الأجواء يومي الثلاثاء والأربعاء.