شؤون فلسطينية

الاحتلال يحدّد جلسة استئناف جديدة لأسرى "نفق الحرية"

الاحتلال يحدّد جلسة استئناف جديدة لأسرى "نفق الحرية"
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية، في مدينة الناصرة، الأحد، قرارًا بعقد جلسة استئناف جديدة لأسرى "نفق الحرية" احتجاجًا على الأحكام التي صدرت بحقهم. 

ووفقًا لما نشره مكتب إعلام الأسرى، فإن الجلسة ستعقد يوم الثلاثاء، الساعة الحادية عشر صباحاً في المحكمة المركزية.

وكانت محكمة الصلح في الناصرة، قد قضت خلال شهر أيلول/مايو المنصرم بعقوبة السجن الفعلي لمدة خمس سنوات وغرامة مالية بقيمة خمسة آلاف شيكل  وسجن -مع وقف التنفيذ لمدة 8 أشهر- لمدة 3 سنوات، على أسرى "نفق الحرية".

ويشار إلى أن ستة من الأسرى الفلسطينيين وهم: زكريا الزبيدي، محمود العارضة، محمد العارضة، يعقوب قادري، أيهم كممجي، مناضل انفيعات، استطاعوا في مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الماضي الفرار من سجن (جلبوع) الإسرائيلي الذي يعتبر الأشد حراسة، بواسطة نفق، في حين تمكن جيش الاحتلال إكمال اعتقالهم وإعادتهم للسجن مجددًا.

وعانى الأسرى من أوضاع إنسانية وصحية صعبة جدا، إذ أنهم منذ إعادة اعتقالهم وهم في العزل الانفرادي، ومحرومون من الزيارات العائلية في السجون، وأيضا هناك من يعاني من إهمال طبي بالإضافة إلى أن معاملة مصلحة السجون الإسرائيلية سيئة جدا منذ اعتقالهم.

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