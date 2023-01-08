"بن غفير" يأمر بتحقيق داخل الشرطة بعد احتفالات الإفراج عن الأسير يونس

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بأن وزير الأمن القومي في إسرئيل، إيتمار بن غفير، أصدر أمرًا لمفوض عام الشرطة الإسرائيلية بإجراء تحقيق في أعقاب الاحتفالات بالإفراج عن الأسير الفلسطيني ‫كريم يونس‬.ووفقًا لموقع (واللا) الإسرائيلي، فإن بن غفير طلب من المفوض عرض نتائج التحقيق الداخلي عليه، بعد أن كان قد أمر الشرطة بالتحرك لمنع الاحتفالات.وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد أفرجت عن الأسير كريم يونس فجر الخميس المنصرم، في مدينة "رعنانا"، بعد 40 عاماً من الاعتقال.وتعمدت سلطات الاحتلال الإفراج عن الأسير كريم يونس فجرًا وتركه وحيداً في مدينة "رعنانا" قرب تل أبيب، دون إبلاغ عائلته في محاولة لتنغيص فرحتهم وتخريب استقباله.كما واقتحمت شرطة الاحتلال منزل عائلة الأسير كريم يونس في عارة داخل أراضي الـ48، واستولت على الأعلام الفلسطينية ورايات حركة (فتح).وأبلغت شرطة الاحتلال عائلة يونس بمنع رفع علم فلسطين، والبوسترات التي عليها صور شعار العاصفة أو قبة الصخرة، وتشغيل الأغاني الوطنية الفلسطينية، كما استولت على كافة الأعلام والرايات من داخل الصوان الذي أقيم أمس بعد رفض الاحتلال استقبال كريم في صالة مغلقة.