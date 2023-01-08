دولي

إسرائيل تعتزم شراء طائرات حربية جديدة طراز "F-I15"

إسرائيل تعتزم شراء طائرات حربية جديدة طراز "F-I15"
طائرة &quot;F-I15&quot;
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن إسرائيل تقدّمت بطلبٍ إلى وزارة الدفاع الأميركية بهدف الحصول على طائرات مقاتلة من طراز "F-I15" الحديثة.

ووفقًا لما نقله موقع (واللا) الإسرائيلي، فإن ذلك يأتي في إطار خطة وضعتها وزارة الأمن الإسرائيلية، لشراء وصيانة طائرات مقاتلة وطائرات شحن، والتخلي عن طائرات مقاتلة ومروحيات قديمة.

وتعتزم إسرائيل إدخال تحسينات ووسائل قتالية ورادار ووسائل قتالية إلكترونية وتوسيع مدى تحليق هذه الطائرات، بمنظومات إسرائيلية الصنع، لهدف منح هذه الطائرات تفوقا على طائرات أخرى من الطراز نفسه. ويفترض أن تستخدم هذه الطائرات في هجوم إسرائيلي في إيران.

وسيتخذ رئيس أركان جيش الاحتلال المقبل، هيرتسي هليفي، الذي تبدأ ولايته الأسبوع المقبل، القرار النهائي بشأن شراء هذه الطائرات، وسيتحدد عدد الطائرات التي سيتم شراؤها وفقا لميزانية المشتريات العسكرية الجديدة وفي إطار الخطة المتعددة السنوات التي يضعها رئيس هيئة الأركان العامة في بداية ولايته.

كذلك سيتقرر في هذا السياق عدد الطائرات القديمة لدى إسرائيل التي سيتم تحسينها، بعد أن خضعت لعملية كهذه في العام 2016 من أجل تمديد فترة أهليتها العسكرية. وفق (عرب 48)

وأضاف "واللا" أن إسرائيل أخذت تسرّع في إقامة بنية تحتية لصيانة طائرات مقاتلة من طراز F-35، في قاعدتي "نيفاطيم" و"تل نوف" الجويتين، بهدف تحسين جهوزية هذه الطائرات لعمليات عسكرية.

وتابع أنه ستبدأ إسرائيل بالحصول على مروحيات شحن أولى من طراز CH53K، في العام 2026. وستحصل إسرائيل على أربع مروحيات. ويشارك طيارون إسرائيليون في تجارب على المروحيات الأربع، والتي تجري في الولايات المتحدة. وستتم إطالة مدى تحليقها وزيادة سرعتها وقدرتها على شحن حمولة أكبر.

وستخلّى بدءا من هذا العام، وبشكل تدريجي، عن طائرات مقاتلة من طراز F16 التي كان قد تلقاها قبل أكثر من 35 عاما. وستحل مكانها طائرات من طراز F-35.

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