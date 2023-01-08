شؤون فلسطينية

الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا توقع اتفاقية مع جامعة أتاتورك التركية

الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا توقع اتفاقية مع جامعة أتاتورك التركية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وقعت الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخان يونس اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة أتاتورك التركية.

وقال عميد الكلية أحمد أبو شنب: "الاتفاقية بين الكلية وجامعة أتاتورك جاءت في مجالات أربعة: التدريس، البحث العلمي، التبادل الطلابي والأكاديمي، وتطوير طاقم التدريس، وبما يشمل كل من الأنشطة التعليمية والثقافية والبحثية المشتركة، تبادل أعضاء هيئة التدريس للبحث والمحاضرات والمناقشات، و تبادل طلاب الدراسات العليا والمهنيين المتقدمين للبحث التعاوني

أو المستقل، المشاركة في الندوات والاجتماعات الأكاديمية، تبادل المواد الأكاديمية والمنشورات والمعلومات الأخرى، برامج أكاديمية خاصة قصيرة المدى، إضافة لبرامج الفصل الدراسي والدراسة بالخارج لمدة عام للطلاب الباحثين عن درجات علمية والتي توفر اعتمادات أكاديمية ونصوصًا مفيدة، حيث سيتم تصميم هذه البرامج لتلبية المتطلبات الأكاديمية في كل من المؤسسات المشاركة.

وأكد أبو شنب على أهمية توقيع الاتفاقية لما سينعكس على طلبة الكلية والمهارات التي سيستفيد منها طواقم الكلية التدريسية عبر تبادل الخبرات والفعاليات المشتركة إضافة لقيمة البرامج الأكاديمية القصيرة وبرامج الفصل الدراسي بالخارج التي سيستفيد منها طلبة الكلية الباحثين عن درجات علمية وبما يحفز باقي الطلبة على التنافس عبر الاحتكاك بخبرات اكاديمية من خارج الوطن.

وقال رئيس قسم البحث العلمي الدكتور محمود برغوت  إن جامعة أتاتورك تعد من أعرق الجامعات الحكومية التركية، وتضم العديد من الكليات العلمية، منها: كلية طب الأسنان، التخطيط العمراني، الهندسة بفروعها المختلفة، والفنون التمثيلية، التمريض، الاقتصاد الزراعي، الدراسات الاجتماعية، الكيمياء، الاقتصاد، علم الإدارة وغيرها.

وأضاف بأن الاتفاقية جاءت بعد سلسلة لقاءات باستخدام تقنية الزوم (ZOOM) بين طاقم من الكلية ممثلا برئيس قسم البحث العملي ود. جمال العطار ومحمد جبر وطاقم من الجامعية التركية التي مثلها الدكتور تشكين أوزتاش.

أستاذ علوم التربية ورئيس العلاقات العامة والخارجية للجامعة، عبد الحميد، قال "توجت بهذه البنود التي نأمل أن تنعكس بالإيجاب على طلبة الكلية ومحاضريها وبما يسهم في ارتقاء البحث العلمي وتبادل الخبرات مع الجامعات ومؤسسات التعليم الحالي داخل وخارج فلسطين".

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