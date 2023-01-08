شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: الاحتلال هدم 8 منازل لعائلات أسرى خلال العام الماضي

مركز فلسطين: الاحتلال هدم 8 منازل لعائلات أسرى خلال العام الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال واصلت حربها النفسية والاقتصادية ضد الأسرى وعائلاتهم، بسياسة هدم المنازل وتشريد العشرات من سكانها، حيث هدمت 8 منازل لعائلات أسري خلال العام الماضي.

واتهم مركز فلسطين الاحتلال انه كيان استعماري عنصري يمارس كل إجراءات التنكيل والانتقام ويُشَّرع سياسة العقوبات الجماعية بقرارات من (كنيست) والسلطة القضائية لديه، ضد الفلسطينيين بشكل عام وبحق الاسرى بشكل خاص، ويشن حرب نفسية واقتصادية ضد الأسرى وعائلاتهم، بسياسة هدم المنازل وتشريد العشرات من سكانها، ما يعدّ بمنزلة جريمة حرب. 

وأوضح مركز فلسطين أن سلطات الاحتلال صعّدت خلال العام الماضي من سياسة هدم منازل عائلات الاسرى، حيث رصد هدم 8 منازل لعائلات أسرى في سجون الاحتلال غالبيتها في مدينة جنين مقابل هدم 6 منازل خلال العام 2021.

وقال مدير المركز رياض الأشقر إن سلطات الاحتلال تهدف من خلال سياسة العقاب الجماعي بحق عائلات الأسرى والتي تمثلت بهدم المنازل، فرض مزيد من الخسائر ورفع فاتورة انتماء الشباب الفلسطيني للمقاومة، وتحقيق سياسة الردع.

وكشف الأشقر أن الاسرى الذين هدمت منازل عائلاتهم خلال العام الماضي هم الأسير محمود جرادات في بلدة سيلة الحارثية بمدينة جنين حيث هدمه الاحتلال بالكامل، بعد إدانته بالمشاركة في عملية (حومش) والتي أدت لمقتل مستوطنة وإصابة آخرين.

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