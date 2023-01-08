الاحتلال يبدأ عقوباته بحق الأسرى وينقل 40 أسيرًا لعزل سجن "نفحة"

رام الله - دنيا الوطننقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عددًا من الأسرى من عزل سجن "هداريم" إلى عزل سجن "نفحة".ونفذت إدارة سجون الاحتلال عمليات نقل لـ40 أسيراً من عزل سجن "هداريم" إلى عزل سجن "نفحة"، على أن يتم نقل المجموعة الثانية يوم غد.وتأتي خطوة نقل عدد من الأسرى إلى سجن نفحة، بعد يومين من زيارة وزير "الأمن القومي" للاحتلال "ايتمار بن غفير" إلى الأقسام الجديدة في سجن "نفحة".وكان "بن غفير" قد زار، قبل يومين، سجن نفحة وتفقد الأقسام الجديدة التي تم افتتاحها في السّجن، وتحدث مع مسؤولي السجون عن شروط حياة جديدة للأسرى، موعزًا بالبدء بإجراءات تنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين.