شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: الاحتلال يصدر أحكام بالسجن مدى الحياة بحق خمسة أسرى خلال العام 2022

مركز فلسطين: الاحتلال يصدر أحكام بالسجن مدى الحياة بحق خمسة أسرى خلال العام 2022
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال واصل خلال العام 2022 إصدار أحكام بالسجن المؤبد مدى الحياة بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت محاكمه الصورية أحكام جديدة بالمؤبد  بحق خمسة أسرى خلال العام الماضي.

وأوضح مركز فلسطين ان عدد الأسرى المحكومين بالمؤبد ارتفع خلال العام الماضي بهذه الاحكام الجديدة الى (552) أسيراً، من بينهم (22) أسيراً من القدامى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو وعشرات الاسرى الآخرين معتقلين منذ ما يزيد عن 20 عاماً، حيث ان غالبية عمداء الأسرى يقضون أحكاما بالسجن المؤبد مدى الحياة، وأعلاهم حكماً الأسير "عبد الله البرغوتى" والمحكوم بالمؤبد 67 مرة.

وبيَّن الباحث رياض الأشقر مدير المركز أن الأسرى الخمسة الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد هم الأسير منتصر شلبي (44 عاماً) من بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد مرتين إضافة إلى غرامة بقيمة مليونين ونصف شيقل، حيث اتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق نار عند حاجز زعترة العسكري ما أسفر عن مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين، وأقدمت سلطات الاحتلال على تدمير منزله المكون من طابقين بالكامل بعد زراعته بالمتفجرات .

فيما أصدر حكماً بالسجن المؤبد بحق الأسير "محمد مروح كبها" من قرية طورة جنوب غرب جنين إضافة إلى غرامة مالية تقدر بثلاثة ملايين شيكل، بعد إدانته بقتل مستوطنة عام 2020 انتقاماً لاستشهاد صديقه الأسير كمال أبو وعر في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي وهدمت سلطات الاحتلال منزله.

كما أصدرت محكمة سالم العسكرية حكماً بالسجن المؤبد بحق الأسير " خليل عبد الخالق دويكات" (47 عامًا)، من بلدة روجيب شرق نابلس، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة (280 ألف شيقل)، بعد إدانته بقتل الحاخام "شاي أوخيون" في منطقة بتاح تكفا، وأقدمت سلطات الاحتلال على هدم منزله المكون من طابقين.

وأصدرت محكمة عوفر العسكرية حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة بحق الأسير " أحمد عارف عصافرة"  من  بلدة بيت كاحل غرب الخليل، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة مليون ونصف المليون شيقل، بعد أن وجهت له تهمه المسؤولية عن الخلية التي قتلت جندياً إسرائيليا عام ٢٠١٩ قرب مستوطنة جنوب بيت لحم ، وقامت بهدم منزله .

بينما أصدرت بالسجن المؤبد مدى الحياة و32 عامًا، بحق الأسير "بلال احمد أبو زيد" من بلدة قباطية جنوب جنين، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 2 مليون شيكل بعد اذن أدانته بالمشاركة في تنفيذ عملية في باب العامود بالقدس عام 2016، وأسفرت في حينه عن مقتل مُجنّدة وإصابة جنديين آخرين، وهدم الاحتلال منزل عائلته، وبذلك يرتفع عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد إلى (552) أسيرا.

وكشف الأشقر أن حكم المؤبد هو حكم بالسجن مدى الحياة ويحدده الاحتلال ب 99 عام (مؤبد عسكري)، ويفرضه الاحتلال على الأسرى الأمنيين الذين يتهمهم بقتل إسرائيليين سواء كانوا مستوطنين أو جنود، وكذلك على المسؤولين عن توجيه العمليات الاستشهادية والعسكرية التي أدت إلى مقتل إسرائيليين، فيما يتكرر هذا الحكم ويتضاعف بعدد الجنود أو المستوطنين الذين يقتلون على يد الأسير، حيث يوجد العديد من الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد لعشرات المرات.

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