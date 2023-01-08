"التعاون الإسلامي" تعقد الثلاثاء اجتماعًا طارئًا لبحث الوضع بالقدس

رام الله - دنيا الوطنتعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اجتماعا استثنائيا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية، بعد غد الثلاثاء، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك.وأوضحت المنظمة، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الاجتماع المقرر عقده في مقرها في جدة، يأتي بعد التصعيد الإسرائيلي المتواصل الذي تشهده مدينة القدس، والانتهاكات المستمرة ضد المسجد الأقصى المبارك.وتابعت: كما يأتي بعد اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لباحات الأقصى، وفي ظل محاولات، إسرائيل، تغيير الوضع القانوني والتاريخي له.