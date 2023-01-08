الأتيرة لـ "دنيا الوطن": الاقتطاعات الإسرائيلية ستؤثر على السلطة صحيًا وتعليميًا ورواتب
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام
كشف عبد الإله الأتيرة، مستشار رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، تداعيات خصم إسرائيل المزيد من أموال المقاصة كإجراء انتقامي على توجه فلسطين للأمم المتحدة للمطالبة ببحث ماهية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقال الأتيرة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "هذه المبالغ التي تخصم حقًا من أموال المقاصة ستؤثر على كلٍ من: أداء السلطة الفلسطينية صحيًا وتعليميًا ورواتب وكل القضايا الأخرى".
وأضاف: "لن نغفر ونسامح بأي شيكل يخصم الآن سنلجأ إلى كل الوسائل القانونية والدبلوماسية والضغوط لاسترداد هذه المبالغ مهما كان الزمن"، متابعًا: "ما اقتطع من أموال المقاصة هي ملك للشعب الفلسطيني وضرائب تخصم من قبل الإسرائيليين ويأخذون عليها 3% بدل عمولة".
وأكد الأتيرة استمرار دعمهم لأسر الشهداء والأسرى والجرحى مهما كلفهم ذلك من ثمن، وأن حالة الصراع التي تتزايد من قبل الطرف الإسرائيلي ستجر المنطقة كلها إلى وضع غير مستقر، ونحن سنتخذ كل الإجراءات اللازمة القانونية وغيرها.
وأكمل: "الشعب الفلسطيني معتاد على هذه الصلافة الإسرائيلية، أي حكومة فاشية، سنسقط كل النهج الإسرائيلي كما أسقطنا خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".
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وحول سحب الاحتلال لتصاريح شخصيات فلسطينية كبيرة، شدد الأتيرة أنه لم يتأثر مطلقًا لا محمود العالول ولا عزام الأحمد ولا روحي فتوح بهذا القرار فهم فدائيون قاموا بزيارة منزل الأسير المحرر كريم يونس وهو بيت فلسطيني، مشددًا أن كل الإجراءات الإسرائيلية لن تؤثر إطلاقًا على أن المرحلة القادمة هي مرحلة تأجيج الصراع مع الحكومة الجديدة.
ومن المقرر أن يوقع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم، على مصادرة 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى ما يسمى "عائلات ضحايا الإرهاب".
جاء ذلك تنفيذاً لقرار حكومة الاحتلال الصادر يوم الخميس الماضي، وضمن العقوبات التي تقرر فرضها على السلطة الفلسطينية، بعد توجهها إلى محكمة لاهاي.
طالع.. سموتريتش يوقع اليوم على مصادرة 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية
ووفق ما نقلت صحيفة (يسرائيل هيوم)، فإن قرار الخصم من أموال السلطة الفلسطينية وتحويل الأموال إلى "عائلات ضحايا الإرهاب" يأتي تنفيذا لحكم صدر قبل ثمانية أشهر عن نائب رئيس المحكمة المركزية في القدس، موشيه سوبل، في ملفات الإرهاب، وفق زعمها.
كشف عبد الإله الأتيرة، مستشار رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، تداعيات خصم إسرائيل المزيد من أموال المقاصة كإجراء انتقامي على توجه فلسطين للأمم المتحدة للمطالبة ببحث ماهية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقال الأتيرة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "هذه المبالغ التي تخصم حقًا من أموال المقاصة ستؤثر على كلٍ من: أداء السلطة الفلسطينية صحيًا وتعليميًا ورواتب وكل القضايا الأخرى".
وأضاف: "لن نغفر ونسامح بأي شيكل يخصم الآن سنلجأ إلى كل الوسائل القانونية والدبلوماسية والضغوط لاسترداد هذه المبالغ مهما كان الزمن"، متابعًا: "ما اقتطع من أموال المقاصة هي ملك للشعب الفلسطيني وضرائب تخصم من قبل الإسرائيليين ويأخذون عليها 3% بدل عمولة".
وأكد الأتيرة استمرار دعمهم لأسر الشهداء والأسرى والجرحى مهما كلفهم ذلك من ثمن، وأن حالة الصراع التي تتزايد من قبل الطرف الإسرائيلي ستجر المنطقة كلها إلى وضع غير مستقر، ونحن سنتخذ كل الإجراءات اللازمة القانونية وغيرها.
وأكمل: "الشعب الفلسطيني معتاد على هذه الصلافة الإسرائيلية، أي حكومة فاشية، سنسقط كل النهج الإسرائيلي كما أسقطنا خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".
اقرأ أيضًا.. الأحمد: التنفيذية تُمهل إسرائيل أسبوعًا للتوقف عن إجراءاتها وإلا ستتخذ هذا الموقف
وحول سحب الاحتلال لتصاريح شخصيات فلسطينية كبيرة، شدد الأتيرة أنه لم يتأثر مطلقًا لا محمود العالول ولا عزام الأحمد ولا روحي فتوح بهذا القرار فهم فدائيون قاموا بزيارة منزل الأسير المحرر كريم يونس وهو بيت فلسطيني، مشددًا أن كل الإجراءات الإسرائيلية لن تؤثر إطلاقًا على أن المرحلة القادمة هي مرحلة تأجيج الصراع مع الحكومة الجديدة.
ومن المقرر أن يوقع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم، على مصادرة 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى ما يسمى "عائلات ضحايا الإرهاب".
جاء ذلك تنفيذاً لقرار حكومة الاحتلال الصادر يوم الخميس الماضي، وضمن العقوبات التي تقرر فرضها على السلطة الفلسطينية، بعد توجهها إلى محكمة لاهاي.
طالع.. سموتريتش يوقع اليوم على مصادرة 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية
ووفق ما نقلت صحيفة (يسرائيل هيوم)، فإن قرار الخصم من أموال السلطة الفلسطينية وتحويل الأموال إلى "عائلات ضحايا الإرهاب" يأتي تنفيذا لحكم صدر قبل ثمانية أشهر عن نائب رئيس المحكمة المركزية في القدس، موشيه سوبل، في ملفات الإرهاب، وفق زعمها.
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