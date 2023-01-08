نتنياهو: اتخذنا سلسلة من الخطوات ضد السلطة بسبب تقديمها مشروع قرار مناوئا لإسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت)، قرر اتخاذ سلسلة من الخطوات ضد السلطة الفلسطينية، بسبب "تقديمها مشروع قرار مناوئاً لإسرائيل في الأمم المتحدة".





وأكد خلال جلسة حكومته الأسبوعية قبل ظهر اليوم، "أننا شكلنا حكومة أخرى مع سياسة أخرى وأن الجميع سيرى ذلك مستقبلاً"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وقال: إن الحكومة اتخذت سياسة جديدة تجاه الفلسطينيين، وإنه سيتم فرض عقوبات على شخصيات فلسطينية رفيعة المستوى بسبب التوجه الى محكمة العدل الدولية.

وادعى نتنياهو أن الفلسطينيين قد انتزعوا قراراً من الأمم المتحدة معاد لإسرائيل بشكل متطرف للغاية، وبموجبه ستفرض العقوبات على كبار المسؤولين بالسلطة، وسيتم الاستيلاء على أموال الفلسطينيين، وتجميد مشاريع البناء في المنطقة المصنفة "ج".





وأضاف نتنياهو أنه أجرى نهاية الأسبوع الماضي أول جلسة لدراسة الخطوات الاقتصادية الطارئة التي ستتخذ على الفور قبل المداولات بشأن "ميزانية الدولة" من أجل التعامل مع غلاء المعيشة الذي وصل الى مستويات لم يسبق له مثيل محملاً الحكومة السابقة المسؤولية.

رام الله - دنيا الوطن