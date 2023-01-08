شؤون فلسطينية

منيب المصري يثمن دعوة الرئيس لحوار وطني شامل ويدعو لسرعة تنفيذها

منيب المصري يثمن دعوة الرئيس لحوار وطني شامل ويدعو لسرعة تنفيذها
منيب المصري
رام الله - دنيا الوطن
ثمن منيب رشيد المصري، رئيس التجمع الوطني الفلسطيني دعوة الرئيس محمود عباس لحوار وطني شامل خلال الاحتفال بانطلاقة الثورة الفلسطينية وانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني. 

واعتبر المصري هذه الدعوة خطوة هامة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وتنفيذ إعلان الجزائر واتفاقيات انهاء الانقسام السابقة . 

وأضاف المصري: "نحن بأمس الحاجة إلى حوار وطني شامل لبناء استراتيجية نضالية وبرنامج كفاحي لمواجهة الاحتلال وحكومته الفاشية المتطرفة". 

واعتبر أن التصعيد الخطير بحق المسجد الأقصى المبارك، وبحق الأسرى البواسل، وقرارات وتهديدات الحكومة الأخيرة تحتم إنهاء الانقسام فورا والتوحد في مواجهة الاحتلال حتى إنهائه".

ودعا المصري الرئيس عباس لتوجيه الدعوة للأمناء العامين للفصائل والقوى بأسرع وقت ممكن لبدء الحوار الوطني ، داعيا كافة الفصائل والقوى لتلبية هذه الدعوة في هذه المرحلة الحساسة التي تعيشها القضية الفلسطينية.

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