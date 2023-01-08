حركة الشباب تسعى لإجراء مفاوضات مع الحكومة بالصومال

وصرح نائب وزير الدفاع عبد الفتاح قاسم للصحفيين في مقديشو بأن ”الشباب طلبت فتح مفاوضات مع الحكومة الصومالية، لكن هناك مجموعتان داخل حركة الشباب الجزء الأول من الأجانب".







وأضاف: "أما الجزء الثاني من الصوماليين المحليين، هؤلاء المحليون لديهم فرصة لفتح المفاوضات، لكن هؤلاء الأجانب الذين غزوا بلادنا ليس لهم الحق في المحادثات، الخيار الوحيد هو العودة إلى حيث أتوا”، وفق قناة (الغد).



رام الله - دنيا الوطنقالت الحكومة الصومالية، اليوم السبت إن "حركة الشباب التي تصفها بالإرهابية "طلبت للمرة الأولى فتح مفاوضات، وسط هجوم عسكري وصفته الحكومة بأنه "حرب شاملة".وأضاف نائب وزير الدفاع: ”بالنسبة للصوماليين، نحن مستعدون لاستقبالهم، لأنهم على استعداد للاستسلام للحكومة الصومالية. يجب عليهم اتباع تعليمات الحكومة، وإعادة الاندماج في مجتمعهم، أو مواجهة الجيش الوطني الصومالي في الخطوط الأمامية ”.