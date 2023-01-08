غزة: سُلطة الأراضي تبدأ تطبيق قرار إرفاق خارطة مساحية في معاملات البيع

رام الله - دنيا الوطنشرعت سلطة الأراضي في غزة بتطبيق قرار إرفاق خارطة رفع مساحي بالإحداثيات في معاملات البيع والانتقال.وقالت سلطة الأراضي إن ارفاق خارطة مساحية يأتي تطبيقا للمادة 4/4 مـــن قانون الأراضي 1920، موضحةً أن ارفاق هذه الخارطة يساعد بشكل كبير في الحد من حالات الاحتيال وبيع الشوارع وبيع الشيوع مما يحفظ حقوق المواطنين من خلال معرفة احداثيات الأرض المباعة.وأكدت على أن إرفاق هذه الخارطة من شأنه انهاء جميع المشاكل والاخطاء الناجمة عن تحديــد المساحات والنزاع على الحدود وتهيئة بيانات ملكيات واضحة وثابته تشتمل على الملكيات المطابقة لأرض الواقع.من جهته، أكد رئيس سلطة الأراضي عماد الباز أن تنفيذ هذا القرار يأتي لتوفير افضل الخدمات العقارية وحفظ حقوق المواطنين في معرفة ملكياتهم بشكل واضح ودقيق ويعتبر مطلبا اســتراتيجيا لكــل مــن ســلطة الأراضي والبلــديات والمواطنين بحيث يقضي تنفيذ هذا القرار على عدد من المشاكل منها بيع الشوارع واختلاط الملكيات بين ملكيات المواطنين والأراضي الحكومية .وشدد الباز على أنه ومع بدء سريا ن تنفيذ هذا القرار لن يسمح بتنفيذ أي معاملة لدى الإدارة العامة للأراضي والعقارات دون ارفاق خارطة مساحية بالإحداثيات للأراض المراد تسجيلها.