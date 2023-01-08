رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، اليوم الأحد، عن بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل (الدورة الشتوية 2023).وأوضحت الوزارة أن الامتحان التطبيقي الشامل الموحد سيُعقد بين كافة محافظات الوطن للدورة الشتوية 2023، لطلبة الدبلوم (نظام السنتين) خريجي الكليات التقنية وكليات المجتمع.ولفتت إلى أنه يحق للطلبة حملة درجة الدبلوم من خريجي السنوات السابقة التقدم حسب الخطط الدراسية سارية المفعول للتخصصات المعتمدة، والطلبة الذين تخرجوا في الفصل الصيفي للعام 2021/2022م، والطلبة المتوقع تخرجهم في الفصل الأول للعام 2022/2023م والطلبة الراسبين في الامتحان للسنوات السابقة، وكذلك الطلبة الناجحين في الامتحان سابقاً ويرغبون في رفع معدلاتهم.كما سيُعقد الامتحان النظري أيام الاثنين، الثلاثاء الموافق (13-14/02/2023م)، الساعة التاسعة صباحاً، وسيتم تنفيذ الامتحان بشكل محوسب في مقر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.وسيُعقد الامتحان العملي ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق (15/02/2023م)، في أماكن تحدد لاحقاً.وسيتم تسليم شهادة مصدقة أو كشف درجات مصدق حسب الأصول للطلبة القدامى لدائرة الامتحانات ــ التعليم العالي بدءاً من تاريخ 15/01/2023م حتى 19/01/2023م.ولفتت أنه ستبدأ عملية التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 09/01/2023م، وتنتهي مساء يوم الخميس 19/01/2023م، وذلك وفق الآلية التالية:يمكن للطالب تسديد الرسوم الخاصة بالامتحان بإحدى الطرق التالية:نقداً من خلال بنك البريد: وذلك بالتوجه لأحد فروع بنك البريد الحكومي القريب من سكن الطالب، وتسديد الرسوم الخاصة بالامتحان والبالغة (200) شيكل لحساب رقم (44672)، العملة: شيكل.من يملك مستحقات لدى وزارة المالية – غزة: يمكن أن يقوم بتسديد الرسوم الخاصة بالامتحان عن كل من (المتقدم نفسه - والأقارب من الدرجة الأولى "أب، أم، زوج، زوجة، ابن، ابنة، الأخ، الأخت") وذلك من خلال الرابط التالي: اضغط هنــــا الرسوم غير مستردة مع إمكانية النظر في حالات التأجيل.الدخول إلى موقع التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل على الرابط التالي: اضغط هنــاالتسجيل في الموقع باستخدام نظام التسجيل الحكومي الموحد (SSO) بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور في المكان المخصص والنقر على أيقونة الدخول.إذا لم يمتلك الطالب حساباً موحداً مسبقاً يمكنه إنشاء حساب جديد بالنقر على أيقونة حساب جديد واتباع الإرشادات اللازمة.في حال تطابق البيانات الخاصة بالطالب تظهر شاشة تسجيل واضحة للطالب لاستكمال العملية.في حال عدم تطابق البيانات ستظهر صفحة التحقق من بيانات الكلية أو الجامعة.الانتهاء من عملية التسجيل بشكل صحيح ستصل رسالة (SMS) على جوال الطالب تفيد بنجاح عملية التسجيل.