شؤون فلسطينية

بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل "الدورة الشتوية 2023"

بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل "الدورة الشتوية 2023"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، اليوم الأحد، عن بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل (الدورة الشتوية 2023).

وأوضحت الوزارة أن الامتحان التطبيقي الشامل الموحد سيُعقد بين كافة محافظات الوطن للدورة الشتوية 2023، لطلبة الدبلوم (نظام السنتين) خريجي الكليات التقنية وكليات المجتمع.

ولفتت إلى أنه يحق للطلبة حملة درجة الدبلوم من خريجي السنوات السابقة التقدم حسب الخطط الدراسية سارية المفعول للتخصصات المعتمدة، والطلبة الذين تخرجوا في الفصل الصيفي للعام 2021/2022م، والطلبة المتوقع تخرجهم في الفصل الأول للعام 2022/2023م والطلبة الراسبين في الامتحان للسنوات السابقة، وكذلك الطلبة الناجحين في الامتحان سابقاً ويرغبون في رفع معدلاتهم.

كما سيُعقد الامتحان النظري أيام الاثنين، الثلاثاء الموافق (13-14/02/2023م)، الساعة التاسعة صباحاً، وسيتم تنفيذ الامتحان بشكل محوسب في مقر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.

وسيُعقد الامتحان العملي ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق (15/02/2023م)، في أماكن تحدد لاحقاً.

وسيتم تسليم شهادة مصدقة أو كشف درجات مصدق حسب الأصول للطلبة القدامى لدائرة الامتحانات ــ التعليم العالي بدءاً من تاريخ 15/01/2023م حتى 19/01/2023م.

ولفتت أنه ستبدأ عملية التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 09/01/2023م، وتنتهي مساء يوم الخميس 19/01/2023م، وذلك وفق الآلية التالية:

أولاً: رسوم الامتحان التطبيقي الشامل:

يمكن للطالب تسديد الرسوم الخاصة بالامتحان بإحدى الطرق التالية:

نقداً من خلال بنك البريد: وذلك بالتوجه لأحد فروع بنك البريد الحكومي القريب من سكن الطالب، وتسديد الرسوم الخاصة بالامتحان والبالغة (200) شيكل لحساب رقم (44672)، العملة: شيكل.

من يملك مستحقات لدى وزارة المالية – غزة: يمكن أن يقوم بتسديد الرسوم الخاصة بالامتحان عن كل من (المتقدم نفسه - والأقارب من الدرجة الأولى "أب، أم، زوج، زوجة، ابن، ابنة، الأخ، الأخت") وذلك من خلال الرابط التالي: اضغط هنــــا الرسوم غير مستردة مع إمكانية النظر في حالات التأجيل.

ثانياً: التسجيل في موقع الامتحان التطبيقي الشامل:

الدخول إلى موقع التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل على الرابط التالي: اضغط هنــا

التسجيل في الموقع باستخدام نظام التسجيل الحكومي الموحد (SSO) بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور في المكان المخصص والنقر على أيقونة الدخول.

إذا لم يمتلك الطالب حساباً موحداً مسبقاً يمكنه إنشاء حساب جديد بالنقر على أيقونة حساب جديد واتباع الإرشادات اللازمة.

ثالثاً: شاشة التسجيل:

في حال تطابق البيانات الخاصة بالطالب تظهر شاشة تسجيل واضحة للطالب لاستكمال العملية.

في حال عدم تطابق البيانات ستظهر صفحة التحقق من بيانات الكلية أو الجامعة.

الانتهاء من عملية التسجيل بشكل صحيح ستصل رسالة (SMS) على جوال الطالب تفيد بنجاح عملية التسجيل.

أخبار ذات صلة

غزة: سُلطة الأراضي تبدأ تطبيق قرار إرفاق خارطة مساحية في معاملات البيع

غزة: سُلطة الأراضي تبدأ تطبيق قرار إرفاق خارطة مساحية في معاملات البيع

رباح يدعو لقرار قيادي حاسم باعتماد استراتيجية وطنية وتطبيق قرارات المجلس المركزي

رباح يدعو لقرار قيادي حاسم باعتماد استراتيجية وطنية وتطبيق قرارات المجلس المركزي

تمهيدًا للاستيلاء عليها.. مستوطنون يحرثون 100 دونم بالجفتلك شمال أريحا

تمهيدًا للاستيلاء عليها.. مستوطنون يحرثون 100 دونم بالجفتلك شمال أريحا

بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل &quot;الدورة الشتوية 2023&quot;

بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل "الدورة الشتوية 2023"

&quot;الخارجية&quot;: الاحتلال ينفذ قراره سحب &quot;VIP&quot; من الوزير المالكي أثناء عودته للوطن

"الخارجية": الاحتلال ينفذ قراره سحب "VIP" من الوزير المالكي أثناء عودته للوطن

مجدلاني يعقب على إجراءت الاحتلال ضد السلطة ويوجه تحذيرًا

مجدلاني يعقب على إجراءت الاحتلال ضد السلطة ويوجه تحذيرًا

&quot;الثقافة&quot; تعلن نتائج جائزة نجاتي صدقي للقصة القصيرة للكتّاب الشباب للعام 2022

"الثقافة" تعلن نتائج جائزة نجاتي صدقي للقصة القصيرة للكتّاب الشباب للعام 2022

فارس: الأسرى بصدد اتخاذ خطوات تكتيكية ردًا على تهديدات مصلحة السجون

فارس: الأسرى بصدد اتخاذ خطوات تكتيكية ردًا على تهديدات مصلحة السجون

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: سُلطة الأراضي تبدأ تطبيق قرار إرفاق خارطة مساحية في معاملات البيع

غزة: سُلطة الأراضي تبدأ تطبيق قرار إرفاق خارطة مساحية في معاملات البيع

رباح يدعو لقرار قيادي حاسم باعتماد استراتيجية وطنية وتطبيق قرارات المجلس المركزي

رباح يدعو لقرار قيادي حاسم باعتماد استراتيجية وطنية وتطبيق قرارات المجلس المركزي

بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل &quot;الدورة الشتوية 2023&quot;

بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل "الدورة الشتوية 2023"

&quot;الثقافة&quot; تعلن نتائج جائزة نجاتي صدقي للقصة القصيرة للكتّاب الشباب للعام 2022

"الثقافة" تعلن نتائج جائزة نجاتي صدقي للقصة القصيرة للكتّاب الشباب للعام 2022

الاحتلال يقتحم عدة قرى في جنين

الاحتلال يقتحم عدة قرى في جنين

مستوطنون يجرفون أراضي في نابلس

مستوطنون يجرفون أراضي في نابلس

بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين شمال القطاع

بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين شمال القطاع

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

منوعات

هجوم على كلوي كاردشيان بسبب تايلور سويفت بعد جلسة تصوير

هجوم على كلوي كاردشيان بسبب تايلور سويفت بعد جلسة تصوير

إنفصال كايلي جينر وترافيس سكوت من جديد

إنفصال كايلي جينر وترافيس سكوت من جديد

شاهد.. أحمد آدم يعترف بخيانة زوجته ويعلق على خلافه مع منة شلبي

شاهد.. أحمد آدم يعترف بخيانة زوجته ويعلق على خلافه مع منة شلبي

شاهد.. روجينا تتعرض للسرقة في شوارع لندن

شاهد.. روجينا تتعرض للسرقة في شوارع لندن

بالصور.. هكذا احتفلت دنيا بطمة بعيد ميلاد شقيقتها ابتسام

بالصور.. هكذا احتفلت دنيا بطمة بعيد ميلاد شقيقتها ابتسام

شاهد: حالة من الحزن والأسى في عزاء وديع وسوف &quot;وديع راح يا إم وديع&quot;

شاهد: حالة من الحزن والأسى في عزاء وديع وسوف "وديع راح يا إم وديع"

ألبوم أحلام الجديد يتخطى ستة ملايين مشاهدة خلال يومين

ألبوم أحلام الجديد يتخطى ستة ملايين مشاهدة خلال يومين

ضجة كبيرة بعد غياب الفنان كاظم الساهر عن افتتاح كأس الخليج بالعراق

ضجة كبيرة بعد غياب الفنان كاظم الساهر عن افتتاح كأس الخليج بالعراق

شاهد: &quot;ليه لأ&quot;.. هكذا علقت نجوى كرم على سؤال هل ستكون عروس 2023

شاهد: "ليه لأ".. هكذا علقت نجوى كرم على سؤال هل ستكون عروس 2023

بالفيديو: محمد هنيدي يكشف عن رأيه في عمليات التجميل بعد نجاح فيلمه الأخير

بالفيديو: محمد هنيدي يكشف عن رأيه في عمليات التجميل بعد نجاح فيلمه الأخير

عربي

حركة الشباب تسعى لإجراء مفاوضات مع الحكومة بالصومال

حركة الشباب تسعى لإجراء مفاوضات مع الحكومة بالصومال

السلطات التونسية تُحبط 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية

السلطات التونسية تُحبط 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية

صور: الأردن يصدر ورقة نقدية عليها صورة الملك عبد الله وبجانبه المسجد الأقصى

صور: الأردن يصدر ورقة نقدية عليها صورة الملك عبد الله وبجانبه المسجد الأقصى

تونس: سعيّد يقيل وزير التجارة ويتهم أطرافاً بالتآمر على أمن الدولة

تونس: سعيّد يقيل وزير التجارة ويتهم أطرافاً بالتآمر على أمن الدولة