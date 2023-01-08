"الخارجية": الاحتلال ينفذ قراره سحب "VIP" من الوزير المالكي أثناء عودته للوطن





وأكدت الوزارة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفذت قرارها سحب ما تسمى بطاقة الـ "VIP" دون إعطاء أي اعتبار لموقعه وصفته الاعتبارية.





من جهته أكد المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د. أحمد الديك، أن تنفيذ هذا الاجراء التعسفي يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، موضحا ان تسهيل حركة المسؤولين والمواطنين الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال ليست "تسهيلات" أو " امتيازات" تمنحها السلطة القائمة بالاحتلال، وانما هي جزء من التزاماتها بصفتها قوة احتلال اتجاه الشعب الفلسطيني.





وأضاف السفير الديك بأن دولة الاحتلال هي التي يجب ان تعاقب بسبب انتهاكاتها وتمردها على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وان هذه الإجراءات التي تستهدف القيادة الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية وعموم شعبنا لن تثني القيادة الفلسطينية ووزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي عن قيادة هذا الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي في المحافل كافة، وتحقيق المزيد من الانتصارات لصالح الرواية الفلسطينية وحقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة، وصولا لتحقيق صحوة دولية حقيقية وفاعلة لإجبار إسرائيل انهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها وجرائمها ووضع حد لإفلاتها المستمر من العقاب.



رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية والمغتربين، أن وزير الخارجية والمغتربين، د.رياض المالكي، وصل إلى أرض الوطن صباح هذا اليوم بعد جولة ناجحة بامتياز وزيارة حضر من خلالها ممثلا للرئيس محمود عباس تنصيب الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.