شؤون فلسطينية

مجدلاني يعقب على إجراءت الاحتلال ضد السلطة ويوجه تحذيرًا

مجدلاني يعقب على إجراءت الاحتلال ضد السلطة ويوجه تحذيرًا
الوزير أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، اليوم الأحد، "إن إجراءات حكومة الاحتلال التي اتخذتها ضد شعبنا وقيادته تصل لحد العقوبات الجماعية.

وأكد مجدلاني أن الهدف منها تصدير الخوف والقلق تجاه أي إجراء ضدها، محذرًا من انفجار الأوضاع، بحيث سنواصل مواجهة الاحتلال والنضال للدفاع عن الأرض والشعب.

وشدد على استمرار العمل الدبلوماسي والقانوني على الصعيد الدولي، وتعزيز المقاومة الشعبية لوضع القضية الفلسطينية على أجندة المجتمع الدولي، مؤكدًا عدم وجود أفق سياسي مع حكومة الاحتلال التي تسعى لفرض سياسة الأمر الواقع، وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.

وأشار مجدلاني إلى التزام السلطة الوطنية بشروط الرباعية الدولية، التي يجب أن تشمل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، مضيفا أن إسرائيل ترفض الاعتراف بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وتتجاوز الشرعية الدولية بشكل واضح للجميع.

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