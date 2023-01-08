"الثقافة" تعلن نتائج جائزة نجاتي صدقي للقصة القصيرة للكتّاب الشباب للعام 2022

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الثقافة، اليوم الأحد، عن أسماء الفائزين في مسابقة نجاتي صدقي للقصة القصيرة لعام 2022.وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها، إن القصص الفائزة بالجائزة هي قصة "اغتراب في برلين" لغدير بركات من القدس التي حازت على المرتبة الأولى، فيما حصدت الجائزة الثانية قصة "إشارة حمراء" لسجى حمدان من غزة، والجائزة الثالثة ذهبت لتهاني سوالمة من طوباس عن قصتها "ريحانة".وأكد وزير الثقافة عاطف أبو سيف أن هذه الجائزة تأتي تقديرا لأهمية دور الشباب في الحياة الثقافية، ودورهم الأصيل في بناء مجتمع وطني قادر على صون تاريخ وذاكرة المكان والإنسان.وأشادت لجنة التحكيم برئاسة ميس عودة، وعضوية كل من د. حسني مليطات، ورشيد عناية، بقصتي: "رسائل الياسمين" لعزية منّاع، و"أرسل وانتظر" لأنسام أبو ستة.