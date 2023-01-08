شؤون فلسطينية

فارس: الأسرى بصدد اتخاذ خطوات تكتيكية ردًا على تهديدات مصلحة السجون

فارس: الأسرى بصدد اتخاذ خطوات تكتيكية ردًا على تهديدات مصلحة السجون
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن الحركة الأسيرة بصدد اتخاذ خطوات تكتيكية، إذا ما أصدرت إدارة السجون تعليمات مباشرة للنيل منهم، وصولا لخطة التمرد على قوانين الاحتلال في الخامس والعشرين من شهر آذار المقبل.

وأوضح فارس في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الأحد، احتمالية خوض الأسرى إضرابا مفتوحا عن الطعام بداية شهر رمضان المبارك.

وفيما يتعلق بالأسير المريض وليد دقة، الذي بحاجة لزراعة نخاع شوكي، أوضح فارس أن إدارة السجون كعادتها تماطل في هذه الإجراءات التي تستغرق وقتا طويلا، مشددا على ضرورة ممارسة الضغوطات لقطع الطريق على الاحتلال.

وفي سياق منفصل، قال فارس إن الهجمة الاحتلالية على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية تحت ادعاء أنها منصة تحريضية، تأتي ضمن حالة الهجوم على كل مكونات الشعب الفلسطيني، وحالة العمى لدى الحكومة الفاشية.

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