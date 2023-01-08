شؤون فلسطينية

المالكي: ندرس خطوات قانونية وسياسية للرد على إجراءات إسرائيل ضدنا

المالكي: ندرس خطوات قانونية وسياسية للرد على إجراءات إسرائيل ضدنا
الوزير المالكي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ندرس خطوات قانونية وسياسية للرد على إجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ضد شعبنا الفلسطيني، بسبب لجوء دولة فلسطين إلى محكمة العدل الدولية.

وأكد المالكي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الأحد، أن إجراءات الاحتلال مخالفة للقانون الدولي، وتأتي ردا على حق طبيعي يتيحه القانون لدولة فلسطين، للخلاص من الاحتلال المتواصل منذ عقود.

وأضاف: "سنطالب في رسالة إلى وزارات الخارجية حول العالم باتخاذ موقف واضح من تلك الإجراءات؛ كي تدرك دولة الاحتلال بأنها ليست مطلقة الحرية في التصرف كيفما تشاء".

وأوضح المالكي أن العمل متواصل لبناء رأي عام دولي ضد دولة الاحتلال ونظامها العنصري بعد فضح جرائمها أمام دول العالم.

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