بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين شمال القطاع

هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بنيران أسلحتها الرشاشة والمياه العادمة، مراكب الصيادين العاملة في بحر شمال قطاع غزة.





وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أطلقوا نيران أسلحتهم الرشاشة وكذلك الغاز تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقتي الواحة والسودانية وبلدة بيت لاهيا شمالا، دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم.





رام الله - دنيا الوطنوأشار إلى أن بحرية الاحتلال فتحت خراطيم المياه العادمة تجاه مراكب الصيادين وأجبرتهم على مغادرة البحر عنوة.يذكر أن بحرية الاحتلال تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.