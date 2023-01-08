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السلطات التونسية تُحبط 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية

السلطات التونسية تُحبط 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أحبطت السلطات التونسية، ست عمليات اجتياز للحدود البحرية، فيما تم إنقاذ 230 شخصا قرب سواحل البلاد، وهم بصدد محاولة الاجتياز خلسة تجاه أوروبا.

وقال الناطق الرسمي باسم الحرس (الدرك) التابع لوزارة الداخلية حسام الدين الجبابلي، في بيان، إن "الإدارة العامة للحرس الوطني تسعى للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية".

وأضاف أنه "خلال الليلة الفاصلة بين يومي 6 و7 كانون الثاني/يناير الجاري، تمكنت وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط من إحباط ست عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 230 مجتازا (مهاجرا) وحجز أربعة مراكب، وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم".

وأشار الجبابلي، إلى أنه "في إطار التصدي لظاهرة اجتياز التراب التونسي خلسة تمكنت وحدات الحرس العاملة بجهات قفصة وقبلي (جنوب) وجندوبة (شمال غرب) يوم 6 كانون الثاني/يناير الجاري، من ضبط 13 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود البرية خلسة، وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم".

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