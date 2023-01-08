سموتريتش يوقع اليوم على مصادرة 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يوقع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد على مصادرة 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى ما يسمى "عائلات ضحايا الإرهاب".جاء ذلك تنفيذاً لقرار حكومة الاحتلال الصادر يوم الخميس الماضي، وضمن العقوبات التي تقرر فرضها على السلطة الفلسطينية، بعد توجهها إلى محكمة لاهاي.وسيتم خصم هذا المبلغ من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية كل شهر.ووفق ما نقلت صحيفة (يسرائيل هيوم)، فإن قرار الخصم من أموال السلطة الفلسطينية وتحويل الأموال إلى "عائلات ضحايا الإرهاب" يأتي تنفيذا لحكم صدر قبل ثمانية أشهر عن نائب رئيس المحكمة المركزية في القدس، موشيه سوبل، في ملفات الإرهاب، وفق زعمها.وجاء في الحكم أن "السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن هذه الحوادث الإرهابية ومن ثم فمن الضروري دفع تعويضات لعائلات الضحايا"، على حد ادعاء المحكمة.