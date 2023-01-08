وزير إسرائيلي: لن نسمح للسلطة الفلسطينية بلعب اللعبة المزدوجة التي تعودت عليها
رام الله - دنيا الوطن
عقب وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأحد، على قرار وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت سحب تصاريح مسؤولين فلسطينيين كبار.
وقال سموتريتش: "أهنئ صديقي وزير الجيش يوآف غالانت على قراره الصحيح والمهم بإلغاء تصاريح دخول إسرائيل لمسؤولي السلطة الفلسطينية الذين ذهبوا إلى يونس".
وأكمل: "حكومتنا ستحارب الإرهاب ولن تسمح للسلطة الفلسطينية بلعب اللعبة المزدوجة التي تعودت عليها".
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هذا وقرر غالانت، سحب تصاريح الدخول إلى إسرائيل من ثلاثة أعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح، بسبب زيارتهم منزل الأسير المحرر كريم يونس، في وادي عارة، شمال أراضي عام 48.
ووفق مكتب غالانت، فإن أعضاء المركزية، هم، محمود العالول وعزام الأحمد، وروحي فتوح.
وكانت قناة إسرائيلية، كشفت مساء الجمعة، أن إسرائيل قررت فرض عقوبات على شخصيات كبيرة في الحكومة والسلطة الفلسطينية.
ووفق قناة (كان)، فإن العقوبات الإسرائيلية ضد السلطة ستطال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، والسفير لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ونائب رئيس مجلس الوزراء، زياد أبو عمرو.
عقب وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأحد، على قرار وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت سحب تصاريح مسؤولين فلسطينيين كبار.
وقال سموتريتش: "أهنئ صديقي وزير الجيش يوآف غالانت على قراره الصحيح والمهم بإلغاء تصاريح دخول إسرائيل لمسؤولي السلطة الفلسطينية الذين ذهبوا إلى يونس".
وأكمل: "حكومتنا ستحارب الإرهاب ولن تسمح للسلطة الفلسطينية بلعب اللعبة المزدوجة التي تعودت عليها".
اقرأ أيضًا.. بعد زيارتهم منزل كريم يونس.. الاحتلال يتخذ إجراءً ضد العالول والأحمد وفتوح
هذا وقرر غالانت، سحب تصاريح الدخول إلى إسرائيل من ثلاثة أعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح، بسبب زيارتهم منزل الأسير المحرر كريم يونس، في وادي عارة، شمال أراضي عام 48.
ووفق مكتب غالانت، فإن أعضاء المركزية، هم، محمود العالول وعزام الأحمد، وروحي فتوح.
وكانت قناة إسرائيلية، كشفت مساء الجمعة، أن إسرائيل قررت فرض عقوبات على شخصيات كبيرة في الحكومة والسلطة الفلسطينية.
ووفق قناة (كان)، فإن العقوبات الإسرائيلية ضد السلطة ستطال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، والسفير لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ونائب رئيس مجلس الوزراء، زياد أبو عمرو.
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